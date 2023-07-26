31 кг наркотиков нашли у двух жителей Ростова в подпольной лаборатории

Молодые люди сейчас находятся в статусе подозреваемых, идет следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области раскрыли подпольную нарколабораторию. Организаторам «производственной точки» теперь грозят внушительные уголовные сроки, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Известно, что оперативники задержали 26-летнего иностранца из Закавказья и 23-летнего россиянина, проживающих в Ростове-на-Дону.

Молодые люди работали на один из интернет-магазинов. Они оборудовали свою лабораторию в частном доме, именно там во время обыска нашли больше 31 кг запрещенных веществ, а также различное оборудование.

- Дело завели по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе УФСБ.

Напомним, ранее крупную партию запрещенных веществ нашли у семерых жителей Батайска, Таганрога и Ростова, а также у иностранного наркодилера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону поймали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения

Осужденного мужчину разыскали в Пролетарском районе донской столицы (подробности)