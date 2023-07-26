В Ростове эвакуировали жильцов многоквартирного дома, в котором взорвался запал гранаты

Происшествие случилось в западном микрорайоне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону 26 июля эвакуировали жильцов многоквартирного дома на улице 2-й Володарского. Об этом сообщили очевидцы.

Напомним, в одной из квартир пятиэтажного дома взорвался запал от гранаты. Пострадал 28-летний мужчина. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», ему оторвало три пальца. Молодого человека госпитализировали.

Как рассказали другие жильцы, всех эвакуировали. Предварительно, связано это с тем, что дом собираются проверить.

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