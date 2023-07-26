Дело о вооруженном нападении на полицейского рассмотрит суд в Ростовской области

На скамье подсудимых окажется 38-летний мужчина Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области в суд передали дело о вооруженном нападении на сотрудника полиции. Следствие уже завершено, сообщили 26 июля в пресс-службе управления СК России по донскому региону.

По данным ведомства, на скамье подсудимых будет находиться 38-летний мужчина, который в декабре 2022 года открыл стрельбу по правоохранителям.

Известно, что нарушителя спокойствия заметили с автоматическим оружием в Новошахтинске. К мужчине подошли и попросили документы, но он занервничал и сделал несколько выстрелов. Один из полицейских в итоге оказался ранен. Увидев это, человек с оружием сбежал, его нашли позже в Красносулинском районе.

- Задержанного тогда отправили под стражу. Дело было возбуждено сразу по трем статьям: «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ), «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ) и «Незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов» (ч. 1 ст. 222 УК РФ), - напомнили в пресс-службе Следкома.

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