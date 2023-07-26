В России банки повышают ставки по вкладам в рублях

Фото:​ пресс-служба ВТБ.

Ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ и повышение ключевой ставки стало драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. Эксперты прогнозируют рост ставки по вкладам в рублях. Так, в ВТБ с 26 июля в среднем процентная ставка выросла на 0,5 процентных пункта.

Отмечается, что все большую популярность среди населения получает рублевый депозит, который остается основным инструментом для сохранения сбережений с высокой доходностью и минимальным риском.

— Наш банк стратегически нацелен на поддержку населения, поэтому рассчитываем, что новые параметры продуктов позволят вкладчикам получать повышенную доходность с учетом рыночной ситуации, в то же время гибко распоряжаться собственными средствами. На наш взгляд, повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему роста доходности на розничном рынке сберегательных продуктов, — сообщила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. — Если сейчас средняя ставка в ТОП-10 банках находится на уровне 7,67%, то в ближайший месяц она, скорее всего, увеличится на 0,6-0,7 пп и приблизится к 8,5%, в ВТБ — достигла 10%. При этом основной интерес клиентов будет смещаться в сторону более долгосрочных инструментов, по которым банки предлагают наиболее интересные ставки.

По оценке специалиста, процентные ставки по депозитам в иностранной валюте останутся на низком уровне, что приведет к дальнейшей долларизации среди населения. Эта тенденция будет усиливаться в связи с ростом процентных ставок по рублевым сберегательным инструментам, а также финансовым продуктам, связанным с другими валютами, особенно с июанями.