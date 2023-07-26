Опасные для детей места указали на электронной карте в Ростовской области

На электронной карте также можно найти школы и детские игровые площадки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области опасные для детей места указали на специальной электронной карте. Особенно актуален такой ресурс сейчас, во время летних каникул, подчеркивают донские власти.

Например, дети могут пострадать около водоемов, на необорудованных пляжах, стройках, кладбищах и других объектах. Все они отмечены на портале геоинформационной системы Ростовской области или в мобильном приложении ГИС РО.

Пользователю в графе «тематический слой» (слева сверху) нужно выбрать тег «Социальная среда».

Всего же в систему внесли 400 тысяч различных объектов, в том числе 41 тысячу социально значимых - школы, детсады, больницы, дома культуры, офисы почтовых отделений и МФЦ, детские игровые площадки. Можно также отмечать собственные данные. Пользователям, которые зарегистрируются, обещают более расширенный функционал.

- Геоинформационная система была создана для сбора и актуализации данных, анализа и прогнозирования социально-экономического развития региона, - рассказал министр цифрового развития, ИТ и связи региона Евгений Полуянов.

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