Эксперты рассказали, как ездить в Крым по сухопутному маршруту

После ЧП людям приходится добираться в Крым по «сухопутному коридору». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты рассказали ростовчанам, как добираться по суше на автомобиле в Крым. И поделились советами. Об этом 24 июля сообщили наши коллеги из «КП - Крым».

По словам волонтера и блогера Алексея Живова, путешественникам нужно запастись терпением и питьевой водой. Дело в том, что на дороге стали возникать пробки около городов и на пунктах пропуска.

Также не следует останавливаться в непредназначенных для этого местах. Лучше доехать до АЗС, которые встречаются через каждые 50 – 100 километров.

Волонтер предупреждает, что делать фото солдат и передвижений военной техники не рекомендуется. А размещать такие снимки в соцсетях нельзя.

И надо помнить, что некоторые пляжи на берегу Азовского моря могут быть еще заминированы. Если люди в этом месте не купаются, лучше туда не ходить.

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