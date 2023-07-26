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НовостиОбщество26 июля 2023 15:16

В Чечне бабушка связала ребенку руки и ноги и оставила голодать на весь день

Прокуратура начала проверку после сообщений об издевательстве над ребенком
Екатерина ПОПОВА
Прокуратура начала проверку после сообщений об издевательстве над ребенком.

Прокуратура начала проверку после сообщений об издевательстве над ребенком.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура проверит информацию из соцсетей об издевательствах над ребенком в Чечне. Об этом сообщают наши коллеги из «КП - Ставрополь».

В социальных сетях появилось видео, где якобы женщина издевалась над ребенком, годящимся ей во внуки. Об этом сообщила «КП - Ставрополь».

По предварительным данным, неизвестная связала малышу руки и ноги. И оставила ребенка на день без воды и еды. А все якобы из-за ужасного поведения. По словам женщины на видео, мальчик перерыл ей огород, сломал саженцы и балуется.

Кадрами заинтересовалась прокуратура. Теперь правоохранители проверят информацию и разберутся в ситуации. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

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