В Чечне бабушка связала ребенку руки и ноги и оставила голодать на весь день

Прокуратура начала проверку после сообщений об издевательстве над ребенком.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура проверит информацию из соцсетей об издевательствах над ребенком в Чечне. Об этом сообщают наши коллеги из «КП - Ставрополь».
В социальных сетях появилось видео, где якобы женщина издевалась над ребенком, годящимся ей во внуки. Об этом сообщила «КП - Ставрополь».
По предварительным данным, неизвестная связала малышу руки и ноги. И оставила ребенка на день без воды и еды. А все якобы из-за ужасного поведения. По словам женщины на видео, мальчик перерыл ей огород, сломал саженцы и балуется.
Кадрами заинтересовалась прокуратура. Теперь правоохранители проверят информацию и разберутся в ситуации. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.
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