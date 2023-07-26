В Чечне бабушка связала ребенку руки и ноги и оставила голодать на весь день

Прокуратура начала проверку после сообщений об издевательстве над ребенком. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура проверит информацию из соцсетей об издевательствах над ребенком в Чечне. Об этом сообщают наши коллеги из «КП - Ставрополь».

В социальных сетях появилось видео, где якобы женщина издевалась над ребенком, годящимся ей во внуки. Об этом сообщила «КП - Ставрополь».

По предварительным данным, неизвестная связала малышу руки и ноги. И оставила ребенка на день без воды и еды. А все якобы из-за ужасного поведения. По словам женщины на видео, мальчик перерыл ей огород, сломал саженцы и балуется.

Кадрами заинтересовалась прокуратура. Теперь правоохранители проверят информацию и разберутся в ситуации. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

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