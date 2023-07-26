В Ростовской области хотят запустить речные пассажирские перевозки

На Дону хотят возродить речные пассажирские перевозки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области планируют возродить речные пассажирские перевозки. Планируется закупка двух судов, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» генеральный директор судоходной компании «Дон» Герман Лопаткин.

По словам Лопаткина, компания собирается заключить контракт с Нижегородским заводом. Совместно с региональным министерством финансов прорабатывается вопрос о закупке двух судов «Валдай».

Ходовые испытания проведут уже в этом навигационном периоде. «Валдай» может пройти по первому прогулочному маршруту уже 14 октября.

- Сейчас все наши коллеги - и судостроительная компания, и все региональные площадки - нацелены на эту дату. На первом этапе это будет маршрут точка «А» — точка «А», то есть прогулка вверх по Ростову с разворотом назад, маршрут экскурсионный, — сообщил Герман Лопаткин.

Предполагается, что в будущем катера будут курсировать практически до Цимлянского водохранилища, по всему верхнему Дону, до станицы Романовской.

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