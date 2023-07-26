В Ростовской области велосипедист влетел в легковушку

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

В Ростовской области в слободе Родионово-Несветайская около 16:20 произошло ДТП. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария произошла на пешеходном переходе. 9-летний велосипедист не убедился в безопасности движения и въехал в «Мазду 3». Автомобиль в момент столкновения стоял возле пешеходного перехода.

В результате столкновения пострадал несовершеннолетний велосипедист. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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