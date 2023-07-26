Власти Новочеркасска усомнились в легальности работы пункта проката электросамокатов

Самокаты за несколько дней навели шумиху в городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске местные власти требуют проверить законность работы кикшеринговой компании. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Прокатные самокаты появились на улицах Новочеркасска в прошлую пятницу. И уже успели неоднократно попасть в ДТП. В экстренные службы стали поступать многочисленные обращения от водителей. Автовладельцы сообщали, что самокатчики нарушают правила дорожного движения. Жаловались и пешеходы. А двое местных жителей даже попали в больницу после столкновения с двухколесным.

Вскоре выяснилось, что кикшеринговая компания стала работать в Новочеркасске самовольно. Так как специального разрешения фирма не получала.

– После требования администрации компания по прокату самокатов вывезла транспортные средства с улиц. Как отметили в муниципалитете, альтернативой опасной езде самокатчиков в центре города может стать разрешение на работу пунктов проката в парках казачьей столицы. Такой вариант муниципалитет готов обсудить с кикшеринговой компанией в будущем, – говорится на сайте администрации.

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