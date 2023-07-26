Донские ученые проверили старые кладбища Ростова и Батайска на уровень опасных веществ

Серьезной опасности для населения в настоящее время эти локальные участки загрязнения не представляют. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ученые ЮФУ проверили почву на наличие опасных веществ на восьми кладбищах Ростова и Батайска. Об этом сообщили в университете.

Анализ показал, что большинство тяжелых металлов в почвах ростовских кладбищ находятся в допустимых концентрациях. Но все же были небольшие превышения хрома и цинка. На кладбищах Батайска ситуация оказалась аналогичной.

Ученые предполагают, что незначительные превышения некоторых тяжелых металлов в почве связаны с ограждениями и гробницами, изготовленными из оцинкованного железа с медными и хромированными деталями.

– Серьезной опасности для населения в настоящее время эти локальные участки загрязнения не представляют, поскольку поступление токсикантов в организм человека практически исключено, – добавил профессор, доктор географических наук Камиль Казеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова на месте снесенного дома нашли древний некрополь

Археолог рассказал, что нашли на месте захоронений меотов и кочевников (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Скиф или сармат?": Череп древнего человека нашли археологи во время раскопок в центре Ростова

На время раскопки в центре донской столицы остановили из-за непогоды (подробнее)