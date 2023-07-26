В Новочеркасске подросток на самокате врезался в иномарку

Ребенка госпитализировали.

В Новочеркасске Ростовской области произошла авария с участием восьмилетнего самокатчика. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 16:30 восьмилетний ребенок на самокате выехал на проезжую часть в районе дома 24 на улице Троицкая. После чего школьник столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц».

В результате ДТП самокатчик получил травмы. Его госпитализировали. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

К слову, в Новочеркасске местные власти требуют проверить законность работы кикшеринговой компании. Дело в том, что прокатные самокаты появились на улицах Новочеркасска в прошлую пятницу и уже успели неоднократно попасть в ДТП. В экстренные службы стали поступать многочисленные обращения от водителей. Автовладельцы сообщали, что самокатчики нарушают правила дорожного движения. Жаловались и пешеходы. А двое местных жителей даже попали в больницу после столкновения с двухколесным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Новочеркасска усомнились в легальности работы пункта проката электросамокатов

У компании по сдаче в аренду электросамокатов в Новочеркасске не было специального разрешения (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Очевидцы сообщили о массовом ДТП на трассе Ростов - Волгодонск

Авария с пятью машинами произошла в районе поселка Головное (подробнее)