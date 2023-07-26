Алексей Логвиненко обменялся опытом по улучшению качества жизни города на деловой сессии в Санкт-Петербурге

На встрече гости обсудили взаимодействие городов. ФОТО: телеграм-канал Алексея Логвиненко

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко посетил деловую сессию Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы. Прошла встреча в Санкт-Петербурге. Об этом Алексей Логвиненко сообщил в своем телеграм-канале.

На встрече гости обсудили взаимодействие городов и развитие диалога между столицами государств. Участники также обменялись знаниями. И поделились опытом в области создания «умных» городов, урбанистики, транспортной инфраструктуры, развития туризма. А также обсудили улучшение качества жизни городов.

В сессии также приняли участие эксперты из Африки. А главы российских городов рассказали о своем сотрудничестве с африканскими странами.

– Среди 16 городов-побратимов Ростова есть представители Африканского континента. Так, активно развивается наше сотрудничество со столицей Республики Сейшельских островов – городом Виктория. Мы реализуем совместные проекты в области образования, спорта, культуры, – говорит Алексей Валентинович. – И, следуя новой концепции внешней политики Российской Федерации, Ростов расширяет международные межмуниципальные связи в том числе и со странами Африки.

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