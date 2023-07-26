В Ростовской области спасатели достали из глубокого колодца козленка

Козленок ждал спасателей в ледяной воде. ФОТО: Областная служба спасения на водах

В поселке Веселый Ростовской области в 10-метровый колодец случайно угодил козленок. Об этом сообщили в областной службе спасения на водах.

Хозяева никак не могли вызволить непоседливого малыша из западни. Пришлось звать спасателей. Около 30 минут трехмесячный беленький парнокопытный ждал приезда специалистов. И все это время козленок находился в ледяной воде и чудом не захлебнулся.

Как только спасатели Веселовского подразделения областной службы спасения на воде прибыли на место происшествия, сразу же по лестнице спустились на дно колодца за животным. И вернули любопытного кроху хозяевам целым и невредимым.

Только ни спасатели, ни хозяева козленка так и не поняли, как он умудрился провалиться. Так как колодец возвышается над поверхностью земли.

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