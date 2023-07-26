Сотрудники администрации Ростова проверят бассейны в городе

Бассейны будут проверять на наличие мер безопасности. Фото: Иван МАКЕЕВ

После того, как в среду, 26 июля, в аквапарке на бульваре Комарова утонул четырехлетний ребенок, в городе собираются проверить все общественные места с открытыми бассейнами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Алексей Логвиненко.

Проверку проведут в четверг, 27 июля. Сотрудники администрации будут обращать внимание на наличие мер безопасности. Есть ли возле бассейнов спасатели и медицинские работники.

– Родителей призываю не оставлять детей без присмотра на воде, – написал в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.

Напомним, в среду, 26 июля, в аквапарке Ростова, что на берегу Северного водохранилища, произошла трагедия. По версии следствия, мальчик приехал с семьей, чтобы провести досуг. Ребенок плавал в бассейне. А потом его нашли без сознания в воде. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался. Следователи уже возбудили уголовное дело. Прокуратура также контролирует ход расследования.

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