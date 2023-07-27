Повышение ежемесячной выплаты приемным родителям в Ростовской области: кому и за какой период пересчитают выплаты

Размер выплаты вырос в 72 раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Повышение выплаты приемным родителям в Ростовской области приняли депутаты Законодательного Собрания донского региона. Теперь в регионе установлен новый размер дополнительной ежемесячной выплаты, которая полагается отдельным категориям приемных родителей и составляет 3624 рубля вместо 50 рублей, назначенных с установлением льготы еще в 2000 году.

Кому положена выплата для приемных родителей

- Приемным родителям за воспитание каждого ребенка младше трех лет,

- Приемным родителям за воспитание ребенка-инвалида,

- Приемным родителям за воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

За какой период пересчитают выплаты многодетным родителям по 3624 рубля в месяц

На сегодня на Дону в приемных семьях воспитывается 284 ребенка с ОВЗ, инвалидностью и в возрасте до трех лет. Новый размер дополнительной выплаты в сумме 3 624 рубля распространяется уже на текущий год, поэтому эти семьи получат перерасчет за все месяцы начиная с 1 января 2023 года.

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