В Ростове в четверг ожидается жара до +37 градусов

На этой неделе четверг стал самым жарким днем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове в четверг, 27 июля, синоптики прогнозируют жару до +37 градусов. Палящее солнце будет весь день. Без единого облака на небосклоне. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

Северо-западный ветер подует со скоростью четыре метра в секунду. К ночи жара спадет до +23. С четверга на пятницу синоптики прогнозируют небольшие осадки.

В пятницу днем столбик термометра поднимется до +28. На выходных тоже будет терпимая жаркая погода.

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