В Ростове в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Следком возбудил уголовное дело. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове, в аквапарке на бульваре Комарова, в среду, 26 июля, утонул маленький мальчик. По словам очевидцев, трагедия произошла около шести вечера.

По версии следствия, ребенок приехал вместе с родителями в аквапарк, что на берегу Северного водохранилища, чтобы отдохнуть и провести досуг. Мальчик четырех лет сначала плавал в бассейне. А потом его нашли без сознания в воде. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

На месте трагедии уже побывали следователи. Они осмотрели место. И назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы узнать точную причину смерти мальчика. Было возбуждено уголовное дело.

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