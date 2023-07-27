Ростовчанин потерял почти полмиллиона из-за доверчивости

Полицейские пытаются найти лжебанкира. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове мошенник выманил у 55-летнего местного жителя все сбережения на карте. Для этого аферист представился сотрудником банка. Об этом сообщили в региональном МВД.

По предварительным данным, ростовчанину позвонили с неизвестного номера. Незнакомец представился сотрудником банка. После чего сообщил, что с финансовым счетом его собеседника в данную минуту происходят сомнительные операции. И якобы он знает, как помочь ростовчанину.

Для этого необходимо было перевести все накопления на другой безопасный счет. В страхе потерять почти полмиллиона, мужчина последовал совету незнакомца. И перевел на указанные мошенником реквизиты более 450 тысяч рублей. После чего аферист перестал выходить на связь.

Сейчас полицейские разыскивают незнакомца.

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