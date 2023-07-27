В Ростовской области нашли небезопасную кукурузу

Декларацию признали недействительной. ФОТО: АНТОНОВ Александр

В Егорлыкском районе Ростовской области сотрудники Россельхознадзора нашли у местного предпринимателя небезопасную кукурузу. Мужчина нарушил порядок декларации своего товара.

Декларация была выдана на основании липовых испытаний. Дело в том, что лаборатории, в которой должны были проверять кукурузу на безопасность, просто не существовало.

– Данный факт свидетельствует о том, что сельхозпроизводитель, не обеспечив надлежащее исполнение требований Российской Федерации, допустил нарушение порядка декларирования продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, – сообщили в Россельхознадзоре.

В отношении мужчины было объявлено предостережение. А декларацию признали недействительной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7 тонн несуществующей свинины обнаружили в Ростовской области

Бизнесмен оформил документы на продукцию, которую произвели в конце июля 2023 года (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Около 10 тысяч тонн небезопасной пшеницы нашли в Ростовской области

Зерно принадлежит предпринимателю из Азовского района (подробнее)