Жителя Зверево поймали на краже ж/д деталей, теперь мужчине грозит срок

Задержанного ранее уже привлекали к уголовной ответственности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36-летнего жителя Ростовской области поймали на краже из ж/д вагонов, теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Мужчину на станции Зверево, можно сказать, поймали с поличным - правоохранители подошли, когда нарушитель лихо сбрасывал из грузового полувагона фиксирующие штыри.

- Всего добычей подозреваемого оказались около 20 деталей. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. За это задержанный теперь ответит по уголовной статье «Кража», - рассказали в УТ МВД по СКФО.

Известно, что мужчина, который собирался заработать на деталях, ранее несколько раз уже привлекался к уголовной ответственности.

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