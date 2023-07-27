Школьник из Новошахтинска победил в федеральном экоконкурсе

Фото: из личного архива героя публикации

Подведены итоги всероссийского экоконкурса «Познаем мир с фиксиками», который проходил в рамках федерального образовательного проекта «Поколение М». В число победителей вошел десятилетний новошахтинец Александр Осадчук. Он занял третье место в номинации «Апсайклинг».

Организаторами конкурса выступили цифровая экосистема МТС и анимационный проект «Фиксики» производства студии «Аэроплан» (входит в ГК «Рики»).

По условиям конкурса детям до 10 лет предлагалось выполнить творческие задания в двух номинациях. В первой из них необходимо было нарисовать комикс с «лайфхаками» о том, как просто и увлекательно заботиться о природе каждый день. Второе направление было посвящено теме апсайклинга. Это набирающий популярность во всем мире подход к повторному использованию материалов без их переработки. В этой номинации участникам нужно было создать поделку из старых вещей, придумать ей применение и выложить на сайт фотографию своей работы.

- Саше нравится математика. Он танцует, играет на фортепиано, занимается шахматами, посещает кружок в станции юных техников, ему нравится выпиливать из фанеры фигуры. Мы поддерживаем его увлечения, помогаем с поделками, где требуется работа с горячим клеем, – рассказала его мама Алина.

Фото: из личного архива героя публикации

В рамках конкурса ребята могли посмотреть серию обучающих роликов с профессором Чудаковым и фиксиками, которые рассказывали о заботливом отношении к природе в повседневных ситуациях. Полученные знания помогли новошахтинскому школьнику подготовить серию поделок из старых вещей.

- Саша Осадчук - не единственный школьник из донского региона, добившийся успеха. В 2021 году юный таганрожец Алексей Питниченко также покорил жюри конкурса оригинальной поделкой. В очередной раз убеждаюсь, насколько богата Ростовская область креативными и творческими детьми, – отметил директор ростовского филиала МТС Игорь Марьясов.