8,6 тонн молочной продукции из неизвестного сырья нашли в Ростовской области

По факту нарушения уже направили предостережения
Фото: Денис КОРАБЛЕВ
В Ростовской области обнаружили 8,6 тонн пастеризованного молока из неизвестного сырья. Сомнительную партию товара добавили в систему «Меркурий» «через инвентаризацию», сообщает управление Россельхознадзора.
- Нарушение совершил уполномоченный специалист молочного завода из Орловского района. Отсутствие данных в электронных документах мешает прослеживаемости продукции, - пояснили в ведомстве.
Известно, что предупреждение получил сам уполномоченный работник. Кроме того, такое же обращение было направлено и к юридическому лицу. Производителям напомнили, что нужно всегда следить за документацией и указывать актуальные сведения.
Напомним, ранее на Дону нашли 7 тонн свинины из будущего. В этом случае зафиксировали нарушения при оформлении документации.
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