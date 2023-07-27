8,6 тонн молочной продукции из неизвестного сырья нашли в Ростовской области

По факту нарушения уже направили предостережения Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Ростовской области обнаружили 8,6 тонн пастеризованного молока из неизвестного сырья. Сомнительную партию товара добавили в систему «Меркурий» «через инвентаризацию», сообщает управление Россельхознадзора.

- Нарушение совершил уполномоченный специалист молочного завода из Орловского района. Отсутствие данных в электронных документах мешает прослеживаемости продукции, - пояснили в ведомстве.

Известно, что предупреждение получил сам уполномоченный работник. Кроме того, такое же обращение было направлено и к юридическому лицу. Производителям напомнили, что нужно всегда следить за документацией и указывать актуальные сведения.

Напомним, ранее на Дону нашли 7 тонн свинины из будущего. В этом случае зафиксировали нарушения при оформлении документации.

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