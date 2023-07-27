В Ростове назвали предварительную причину гибели 4-летнего мальчика в аквапарке

Причины и обстоятельства случившегося должны установить эксперты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону стала известна предварительная причина гибели 4-летнего малыша, которого вечером 26 июля не смогли спасти в аквапарке. Детали происшествия рассказали очевидцы.

Люди сообщили «КП - Ростов-на-Дону», что на виске у ребенка была рана. Возможно, он ударился головой, и после этого утонул.

Отметим, это только одна из версий гибели малыша. Причины и обстоятельства случившегося должны установить эксперты.

Известно, что место происшествия уже осмотрели следователи. Возбуждено дело по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч.2 ст.238 УК РФ). Работу следователей контролирует прокуратура.

Напомним, инцидент произошел вечером в среду. Предварительно, к моменту прибытия скорой помощи малыш был еще жив. Медики пытались его реанимировать, но усилия оказались тщетными. Мать ребенка госпитализировали в шоковом состоянии.

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