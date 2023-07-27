Вкусно закупился: РСХБ выпустил «Аппетитную карту»

Фото: предоставлено пресс-службой банка

РСХБ запустил новую дебетовую «Аппетитную карту». Теперь клиенты, покупая продукты в супермаркетах и у фермеров, получают бонусные «Вкусные баллы», которые позволяют компенсировать затраты на питание за предыдущий месяц.

В частности, с июля 2023 года Россельхозбанк предлагает своим клиентам новый продукт — «Аппетитную карту», которая позволяет получать дополнительный кешбэк в виде «Вкусных баллов» за покупки в продуктовых магазинах, супермаркетах, булочных и магазинах фермерских товаров.

«Аппетитная карта» — дебетовая с бесплатным обслуживанием и предлагает повышенный кешбэк. Клиентам будет доступно частичное или полное погашение затрат на продукты питания за предыдущий месяц с помощью «Вкусных баллов». Она позволяет клиентам экономить деньги и получать бонусы за свои покупки, что делает ее привлекательным продуктом для любителей вкусной еды.

Повышенный кешбэк начисляется ежемесячно и его уровень зависит от объема трат по «Аппетитной карте»:

за траты до 15 тысяч рублей в месяц Вкусными баллами начисляется 1% от покупок (1);

— от 15 до 25 тысяч — 3%;

— от 25 до 50 тысяч — 5%;

— от 50 до 75 тысяч — 10%;

— от 75 тысяч - 15%.

— «Аппетитная карта» — станет хорошим помощникам для жителей Донского региона в их стремлении питаться не только правильно, но и вкусно, — отметила директор Ростовского регионального филиала Лариса Туишева.

В банке отметили, что еще повышенный кешбэк можно получить, покупая в маркетплейсе фермерской продукции Свое Родное. Еще обладатели «Аппетитной карты» могут получать кешбэк баллами «Урожай» за все совершенные покупки на стандартных условиях. Кешбэк составляет до 15% от суммы транзакции.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о «Аппетитной карте» и ее условиях использования, вы можете обратиться в отделение Россельхозбанка для получения более подробной информации. Либо в мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

Максимальная сумма «Вкусных» баллов, которая может быть начислена за календарный месяц по одному счету, не может превышать 5 000 «Вкусных баллов».

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015. Реклама.