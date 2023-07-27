Поселки Ростовской области подключаются к стандарту 4G

Фото: МегаФон

В хуторах Малый Мишкин и Зазерский Ростовской области заработали новые базовые станции стандарта 4G. Население в этих населенных пунктах не превышает тысячи человек, однако за последний месяц местные жители уже прокачали порядка 3,5 Тб интернет-трафика. Такого объема информации хватит, чтобы в течение трех месяцев смотреть сериал «Тихий Дон», современная версия которого снималась в Ростовской области.

Больше половины интернет-трафика абоненты хуторов расходуют на видеоконтент. При этом самым востребованным ресурсом для просмотра остается YouTube, на втором месте TikTok, далее идут онлайн-кинотеатры «Иви» и «Кинопоиск». Наиболее популярная социальная сеть – «ВКонтакте», а из мессенджеров пользователи предпочитают WhatsApp и Тelegram.

Фото: МегаФон

Также благодаря МегаФону улучшена связь в селе Каменка, поселках Донской, Надежда, Новополтавский, Шоссейный. Это позволило абонентам за секунды скачивать тяжелые файлы, смотреть фильмы на смартфонах, загружать госуслуги, вызывать такси, заказывать доставку еды и товаров, которые для многих уже стали частью повседневной жизни.

- С начала года интернет-трафик на ряде базовых станций региона вырос на 20%, мы видим тренд на сохранение такой динамики и в будущем. Для того, чтобы наши клиенты и дальше могли пользоваться быстрым интернетом, в этом году мы запустили порядка 45 новых объектов связи, – рассказал Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.

Во 2 квартале 2023 года медианная скорость скачивания в регионе составила 31,12 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам почти 49 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи.