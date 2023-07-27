Расследование гибели 4-летнего малыша в Ростове взял на контроль глава СК России

После смерти 4-летнего мальчика было возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуацию с гибелью 4-летнего малыша в аквапарке Ростова-на-Дону взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом стало известно сегодня, 27 июля.

- Председатель СК России поручил доложить о предварительных результатах расследования. Происшествие поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, - говорится на сайте Следкома России.

По предварительным данным, 26 июля ребенок находился в аквапарке со своей семьей. Он плавал в бассейне, но некоторое время спустя его обнаружили без сознания. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимацию, но не смогли спасти малютку.

После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «в» ч. 2 ст.238 УК РФ).

Добавим, ранее очевидцы сообщили, что мальчик мог удариться головой, потому что на виске у него была рана.

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