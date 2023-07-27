Житель Шахт заработал 100 млн рублей на незаконной добыче угля, возбуждено дело

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 31-летний шахтинец заработал 100 млн рублей на незаконной добыче угля. После этого было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Нелегальный бизнес раскрыли на площадке бывшей шахты «Юбилейная». Директор коммерческой структуры развернул на территории обогатительную фабрику, и вел нелегальный бизнес без лицензии под видом переработки щебенки, - пояснили в ведомстве.

Предварительно, свой немалый доход нарушитель получил за три года работы.

Теперь по статье «Незаконное предпринимательство» ( ч.2 ст.171 УК РФ) специалисту грозят крупный штраф и до 5 лет лишения свободы. На его имущество уже наложили арест.

Напомним, в июне 2023 года в Ростовской области нашли незаконный карьер, владелец которого нанес ущерб в 7,7 млн рублей.

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