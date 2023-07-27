Россияне предпочитают жить в историческом центре города

Фото предоставлено пресс-службой федерального девелопера «Неометрия».

Портал «Всё о стройке» провел онлайн-круглый стол, посвященный выбору локаций при строительстве жилых комплексов, в котором приняли участие представители крупнейших девелоперов России. Они поделились мнением о том, в каких районах городов сегодня предпочитают жить люди, и в чем выражается привлекательность того или иного расположения объекта.

Согласно результатам проведенного в ходе трансляции опроса, 63% россиян проголосовали за жизнь в историческом центре города, 22% опрошенных хотели бы жить за городом, а еще 14% - в спальном районе.

Как отметили эксперты, локация является важнейшим параметром, которым покупатели недвижимости руководствуются при выборе. По словам коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Ольги Нарт, речь не только про наличие инфраструктуры, близость школ и детских садов, но также о культурном коде и памятниках архитектуры и истории.

«Именно в историческом центре сосредоточена уникальная для города архитектура, в шаговой доступности – театры, музеи, парки. Все это формирует особый образ жизни, делает локацию престижной и статусной, а значит – исключительно привлекательной для покупателей», – пояснила представитель «Неометрии».

Также в рамках мероприятия Ольга Нарт анонсировала старт продаж нового жилого квартала «Неометрии» в историческом центре Ростова-на-Дону на улице Пушкинской. Рядом с будущим кварталом находятся такие знаковые для Ростова-на-Дону объекты, как здание Центробанка, Ростовский музыкальный театр, ЦУМ, стадион «Ростов-Арена» и другие. А сама улица Пушкинская представляет собой линейный парк, пересекающий всю центральную часть города.

«Пока другие люди специально приезжают в центр, чтобы погулять, жителю квартала на улице Пушкинской будет достаточно просто выйти из дома и получить удовольствие в ту же минуту», – отметила Ольга Нарт.

Справка о компании:

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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