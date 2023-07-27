Торги акциями и облигациями с 31 июля переводятся на единый расчетный цикл Т+1

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Московская биржа объявила о переводе торгов акциями и облигациями с 31 июля на расчетный цикл Т+1 (то есть на следующий торговый день после сделки). Благодаря этому решению многие брокеры также вносят изменения в режим своей работы. Так, «ВТБ Мои Инвестиции» предоставит своим клиентам доступ к единому режиму торгов и расчетов на следующий день после сделки. Переход произойдет автоматически, предпринимать дополнительные действия инвесторам не требуется.

Расчетный цикл изменится по инструментам, которые ранее рассчитывались в течение двух дней: российским и «квазироссийским» акциям, биржевым и открытым фондам, а также облигациям с расчетом в иностранной валюте.

- В ближайшее время мы переходим на единый режим торгов и расчетов Т+1. Теперь «получить» бумаги можно будет не через два дня, как раньше, а уже на следующий день после совершения операции. Помимо очевидных преимуществ, связанных с увеличением скорости расчетов и унификацией подхода к торгам разными инструментами, появляется возможность получить дивиденды, купив акцию за один торговый день до даты отсечки. Отметим, что нашим клиентам не нужно будет менять настройки самостоятельно, – сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.