В Ростовской области мужчина до смерти забил знакомую

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Шахты Ростовской области местного жителя обвинили в смертельном избиении знакомой. Сейчас он находится под стражей, сообщили в региональной пресс-службы Следкома.

По данным следствия, в июле 44-летний мужчина у себя дома поссорился с 47-летней знакомой, после чего он избил женщину. Удары пьяного мужчины пришлись на голову и туловище.

— С телесными повреждениями потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, через несколько дней скончалась, — сообщили в Следкоме.

Как оказалось, подозреваемый раньше был судим за преступления против собственности и половой неприкосновенности.

Сейчас шахтинец находится под стражей, по части 4 статьи 111 УК России. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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