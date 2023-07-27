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НовостиОбщество27 июля 2023 14:07

В Ростовской области востребованность кредитов на образование выросла в 2,5 раза

Выпускники получают дополнительную возможность обучения в вузе на коммерческой основе
Наталья ВЕСНИНА
В Ростовской области востребованность кредитов на образование выросла в 2,5 раза

В Ростовской области востребованность кредитов на образование выросла в 2,5 раза

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году более 15 тысяч одиннадцатиклассников Ростовской области выпустились из школ. Многие из них планируют продолжить обучение в высших учебных заведениях. Но не все из них смогут попасть на бюджетные места, особенно высока конкуренция при поступлении в столичные вузы.

По данным Ростовстата в 2022/2023 учебном году в вузы донского региона поступили 36,2 тыс. абитуриентов, из которых только половина попала на бюджетные места.

Поэтому части абитуриентов приходится выбирать обучение на коммерческой основе. Это влечет за собой увеличение финансовой нагрузки на студентов и их родителей. Но благодаря образовательным кредитным программам с господдержкой появляется возможность выбрать подходящий вуз.

- Образовательный кредит помогает поступить в вуз мечты. Школьники получают возможность выбирать университет, исходя из собственных планов, а не из стоимости обучения. Мы видим настолько популярен образовательный кредит в Сбере, за первое полугодие его взяли в 2,5 раза больше жителей Ростовской области, чем за аналогичный период прошлого года, - пояснил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.