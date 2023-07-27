Фестиваль «Уличная классика» проведут в Ростове в День физкультурника

Фестиваль будет посвящен молодежной культуре и экстрим-спорту. Фото: Александр Волжанин

12 августа в Ростове, на гребном канале «Дон», проведут фестиваль «Уличная классика». Он будет посвящен молодежной культуре и экстрим-спорту, акцию организуют в рамках Дня физкультурника, сообщают областные власти.

Вход на площадку сделают свободным, прийти можно будет в любое время с 9 до 20 часов.

Участники посоревнуются в различных дисциплинах «уличного спорта», а гости посетят мастер-классы и показательные выступления по скейтборду, футбольному фристайлу и панна-футболу, скутерингу, BMX, стритболу, хип-хопу, брейкингу, паркуру, фрирану, воркауту, трикингу, DJ-баттлам, граффити.

- «Уличная классика» помогает молодежи проявлять свои таланты. Кроме спортивных состязаний, есть возможность попытать удачу в грантовом конкурсе Росмолодежи, призовой фонд которого составляет до 1,5 млн рублей, - рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов.

Чиновник уточнил, что претендовать на грант могут жители Дона от 14 до 35 лет, имеющие собственные проекты в различных направлениях, от организации досуга, спорта и ЗОЖ, до развития малых территорий, поддержки межкультурного диалога и экологического просвещения. Заявки будут принимать до 16 часов 7 августа. Победителей назовут 12 августа.

Добавим, фестиваль «Уличная классика» - федеральный проект, направленный на поддержку и продвижение талантливой молодежи.

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