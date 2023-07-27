Ростовчанам рассказали, какие продукты снижают давление

А еще нужно не забывать пить воду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ростовчанам рассказали, что летом помочь справиться с высоким давлением могут сезонные фрукты и овощи. Этим в интервью с News.ru поделилась диетолог Наталья Лазуренко.

По словам специалиста, понизить давление могут яблоки, крыжовник, черная смородина, огурцы и свекла. Их просто следует добавить в свой рацион.

А еще нужно не забывать пить воду. Она помогает выводить желчь, налаживает работу желудочно-кишечного тракта и не перегружает лимфатическую систему.

– Советую сократить количество жирной пищи с большим количеством специй, которые могут влиять на сосудистый тонус. Также стоит сократить потребление крепкого чая, кофе и алкоголя, – порекомендовала доктор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове у бывшего медика обнаружили деменцию после того, как она нарисовала часы

Врача насторожила рассеянность и чрезмерная разговорчивость пациентки (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Куда ростовчанам обращаться с гипертонией

К чему могут привести проблемы с давлением (подробнее)