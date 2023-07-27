Ростовчанам рассказали, как правильно вести семейный бюджет

Стоит пользоваться всеми пособиями и выплатами от государства. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Ростовчанам рассказали, с чего начать вести семейный бюджет. А также объяснили, почему это необходимо. Этим в интервью с New.ru поделился экономист Михаил Лавров.

По словам экономиста, люди тратят 15 процентов дохода неосознанно. Но, если бы эти деньги ростовчане стали откладывать, то их грандиозные планы давно бы сбылись.

Перед тем, как вести бюджет, надо проанализировать траты. Затем выделить самые необходимые и регулярные. Также нужно помнить о сезонных расходах. А еще не стоит забывать о росте цен на товары и возможное увеличение заработной платы.

– Предусмотрите личные деньги на каждого члена семьи. Не старайтесь отказываться от всего лишнего. Так как максимальная экономия – дело психологически сложное. И даже может привести человека к полному отказу от планирования бюджета, – говорит Михаил Лавров.

А еще экономист советует пользоваться всеми пособиями и выплатами от государства, льготами, скидками и кешбэком.

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