В Ростовской области начали съемки фильма «Забытый полк»

Фильм посвящен подвигу бойцов 75 Донского полка
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Ростовской области начали снимать военно-исторический фильм «Забытый полк», рассказали в поисковом объединении «Миус-Фронт».
- Речь идет о трагической истории одной недели боев 75 Донского полка. Кинематографисты из Ростовской области, авторы фильмов «Карьер смерти» и «День памяти», расскажут о неизвестном подвиге наших земляков, которые ценой собственной жизни в 1941 году остановили 1-ю танковую армию фон Клейста, - пояснили донские поисковики.
Режиссер картины - Юрий Мальцев. Зрители узнают обо всех нюансах поисковых работ, а также увидят настоящие кадры кинохроники времен Великой Отечественной войны.
Экспертами выступят судебные медэксперты, антропологи, ученые и другие специалисты. Съемки фильма должны завершиться к осени с окончанием поисковой экспедиции.
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