Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 15:06

В Ростовской области начали съемки фильма «Забытый полк»

Лента донских кинематографистов посвящена события 1941 года
Ангелина СКИБА
Фильм посвящен подвигу бойцов 75 Донского полка

Фильм посвящен подвигу бойцов 75 Донского полка

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области начали снимать военно-исторический фильм «Забытый полк», рассказали в поисковом объединении «Миус-Фронт».

- Речь идет о трагической истории одной недели боев 75 Донского полка. Кинематографисты из Ростовской области, авторы фильмов «Карьер смерти» и «День памяти», расскажут о неизвестном подвиге наших земляков, которые ценой собственной жизни в 1941 году остановили 1-ю танковую армию фон Клейста, - пояснили донские поисковики.

Режиссер картины - Юрий Мальцев. Зрители узнают обо всех нюансах поисковых работ, а также увидят настоящие кадры кинохроники времен Великой Отечественной войны.

Экспертами выступят судебные медэксперты, антропологи, ученые и другие специалисты. Съемки фильма должны завершиться к осени с окончанием поисковой экспедиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бутылкомет Ивана Иночкина нашли во время раскопок в Ростовской области

Необычное приспособление использовали бойцы 75 Донского полка (подробности)