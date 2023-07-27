На трассе в Ростовской области произошло ДТП с двумя пострадавшими

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. ФОТО: УГИБДД по РО
В Ростовской области на 14 километре автодороги «Азов - Самарское» произошло ДТП, в котором пострадали двое. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 55-летний водитель «ГАЗа» поворачивал налево и столкнулся с отечественным легковым авто. 19-летний водитель легковушки в это время совершал обгон, нарушив линию разметки.
В результате столкновения пострадал водитель машины и его 20-летний пассажир. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
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