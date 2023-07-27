За первое полугодие в Ростовской области оборот розничной торговли вырос почти на девять процентов

На 10,4% увеличились продажи продовольственных товаров.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области за полгода оборот розничной торговли вырос на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Статистика показала, что 52,7% оборота розничной торговли сформировали крупные и средние организации.
По сравнению с прошлым годом на 10,4% увеличились продажи продовольственных товаров. А непродовольственных было продано больше на 7,6%.
– Потребительский рынок Ростовской области является одним из крупнейших в России и вносит весомый вклад в развитие экономического потенциала Ростовской области, формируя 17,5% валового регионального продукта, - подчеркнул первый замглавы региона Виктор Гончаров.
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