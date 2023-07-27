За первое полугодие в Ростовской области оборот розничной торговли вырос почти на девять процентов

На 10,4% увеличились продажи продовольственных товаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области за полгода оборот розничной торговли вырос на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Статистика показала, что 52,7% оборота розничной торговли сформировали крупные и средние организации.

По сравнению с прошлым годом на 10,4% увеличились продажи продовольственных товаров. А непродовольственных было продано больше на 7,6%.

– Потребительский рынок Ростовской области является одним из крупнейших в России и вносит весомый вклад в развитие экономического потенциала Ростовской области, формируя 17,5% валового регионального продукта, - подчеркнул первый замглавы региона Виктор Гончаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Торговлю около двора предложили узаконить в Ростовской области

Речь о сельских жителях, которые продают у домов овощи и фрукты со своих участков (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростове за уличную торговлю «с земли» и с транспорта составили более 1200 протоколов

Торговцы-нарушители заплатят штрафы (подробнее)