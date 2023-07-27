В Ростовской области дончане стали тратить маткапитал на обучение детей

Маткапиталом оплатить образование можно только, если учебное заведение находится в России. Фото: Олег УКЛАДОВ

За первые шесть месяцев этого года в Ростовской области 1,4 тысячи семей оплатили материнским капиталом обучение своих детей. На эти цели ОСФР по Ростовской области перечислило более 101 миллиона рублей. Сообщается на сайте регионального правительства.

Маткапиталом можно оплачивать обучение частных преподавателей, а еще няню, если та работает, как индивидуальный предприниматель. Можно тратить эти деньги и на различные курсы, в том числе и на уроки вождения автомобиля. Главное – чтобы у организации была лицензия.

Но надо помнить, что маткапиталом оплатить образование можно только, если учебное заведение находится в России.

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