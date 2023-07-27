В парке «Дружбы народов» Батайска установили новые стенды героям Донбасса

Фото: Екатерина Жукова

27 июля в парке «Дружбы народов» города Батайска на аллее «Героев России» открыли стенды героям батайчанин, погибшим в зоне специальной военной операции. Аллею пополнили девять новых фотографий защитников Отечества.

Почтить память погибших пришли неравнодушные жители города, родственники погибших, представители военного комиссариата города, казачьего круга, церкви, а также городской думы и администрации.

- Сегодня мы собрались здесь, чтобы увековечить память наших ребят, которые достойно сражались и защищали нашу Родину. Я хочу сказать большое спасибо родителям, которые воспитали таких сыновей. Выражаю благодарность казакам, которые взяли в подшефство аллею, а также директору филиала акционерного общества «Донэнерго» Денису Бурыка, за участие в подготовке мероприятия. Светлая память нашим ребятам! – обратился к собравшимся глава администрации города Батайска Роман Волошин.

Собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Как символ неугасающей скорби были зажжены свечи. Юнармейцы по цепочке через всю аллею передавали их из рук в руки к поклонному кресту, который установлен в конце аллеи. Сюда же, к поклонному кресту, собравшиеся возложили цветы в конце мероприятия.

Фото: Екатерина Жукова

Мысль о том, что в Батайске должна появиться аллея «Героев России», где была бы увековечена память защитников Донбасса, в городе возникла сразу же, как только в семьях получили первые известия о гибели родных.

Для этих целей было решено выбрать парк «Дружбы народов», который реконструировали в рамках программы благоустройства. Здесь же достаточно пространства, где стенды будут размещать и дальше.

В планах у батайчан – заложить мемориал в память павших. В городе был проведен конкурс на лучший проект мемориала. В нем приняли участие сами горожане. Уже подведены итоги этого конкурса: победил проект стелы «Героям Донбасса».

Фото: Екатерина Жукова

Пока же на месте будущего мемориала заложили камень. Вокруг него родственники погибших посадили деревья в память о тех, кто не вернулся. К нему же ведут стенды с фотографиями героев. Всего – 19 человек.

Сегодня здесь появились фотографии Евгения Вараввы, Богдана Бойко, Никиты Говорунова, Савелия Загороднего, Николая Жука, Николая Горьковца, Владимира Гребенникова, Михаила Тулупова и Олега Харламова.