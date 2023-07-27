Замбия заинтересована в сотрудничестве с Ростовской областью по развитию сельхозтехники

В Ростовской области находятся крупные машиностроительные заводы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Республика Замбия и Ростовская область планируют развивать отношения в торгово-экономической и научно-образовательной сферах. Также они собираются развивать производство сельхозтехники. Такие планы Василий Голубев обсудил с министром коммерции, торговли и промышленности Республики Замбии Чипокой Муленгой во время форума «Россия-Африка». Говорится на сайте регионального правительства.

По словам донского губернатора, у Ростовской области мощный промышленный потенциал. Здесь находятся крупные машиностроительные заводы. Хорошо развито и сельское хозяйство.

– В прошлом году Ростовская область собрала 15 млн тонн зерновых. И за минувший год мы экспортировали в страны Африки продукции АПК на 23% больше, чем годом ранее, а с начала этого года экспорт донской продукции АПК в Африку вырос в девять раз, - рассказал Василий Голубев.

Также Василий Юрьевич добавил, что партнерство с Замбией имеет перспективы.

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