Дорожники рассказали, как борются с жарой на трассе в Ростовской области

Дорожники стали проливать трассу водой в наиболее опасных участках. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области из-за 39-градусной жары на улице дорожники стали принимать противопожарные меры. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

После того, как столбик термометра за окном достиг отметки в +32 градуса, дорожники стали проливать трассу водой в наиболее опасных участках. Это должно уменьшить нагревание асфальта.

Еще была проведена опашка, когда техника пропахивает землю вдоль проезжей части, чтобы создать непреодолимую полосу для низового ландшафтного пожара.

– Всего в противопожарных мероприятиях на федеральной автодороге задействовано 8 единиц дорожной техники в Ростовской области, – говорится в сообщении.

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