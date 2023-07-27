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НовостиОбщество27 июля 2023 18:22

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с КамАЗом

После столкновения КамАЗа с легковушкой в Ростовской области погиб человек
Екатерина ПОПОВА
В результате столкновения 21-летней водитель «ВАЗа 2115» скончался в больнице.

В результате столкновения 21-летней водитель «ВАЗа 2115» скончался в больнице.

В селе Дубовское Ростовской области произошла смертельная авария с участием КамАЗа. Сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 55-летний водитель КамАЗа с прицепом на перекрестке стал поворачивать налево. И не уступил преимущество легковушке отечественного производства.

В результате столкновения 21-летней водитель «ВАЗ 2115» скончался в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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