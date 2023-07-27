В Ростовской области произошло смертельное ДТП с КамАЗом

В результате столкновения 21-летней водитель «ВАЗа 2115» скончался в больнице.

В селе Дубовское Ростовской области произошла смертельная авария с участием КамАЗа. Сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 55-летний водитель КамАЗа с прицепом на перекрестке стал поворачивать налево. И не уступил преимущество легковушке отечественного производства.

В результате столкновения 21-летней водитель «ВАЗ 2115» скончался в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дорожники рассказали, как борются с жарой на трассе в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области с жарой борются восемь единиц дорожной техники (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На трассе в Ростовской области произошло ДТП с двумя пострадавшими

После аварии на автодороге «Азов - Самарское» травмы получил водитель и пассажир (подробнее)