В Ростовской области произошло смертельное ДТП с КамАЗом

В результате столкновения 21-летней водитель «ВАЗа 2115» скончался в больнице.
В селе Дубовское Ростовской области произошла смертельная авария с участием КамАЗа. Сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 55-летний водитель КамАЗа с прицепом на перекрестке стал поворачивать налево. И не уступил преимущество легковушке отечественного производства.
В результате столкновения 21-летней водитель «ВАЗ 2115» скончался в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
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