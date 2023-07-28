В Ростове в пятницу прогнозируют дожди с грозами

В обед и вечером прогнозируют осадки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове в последний день рабочей недели будет пасмурная и теплая погода. Об этом говорится на сайте Росгидрометцентра.

Воздух прогреется до +28 градусов. А в обед стоит ждать дождь с грозой. Северо-восточный ветер подует со скоростью семь метров в секунду.

В ночные часы осадки не прекратятся. А столбик термометра опустится до +18 градусов.

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