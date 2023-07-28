Ростовчане смогут получить образование на Сейшелах

Обучаться студенты на Сейшелах будут туризму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодые жители Ростова смогут обучаться на островном государстве в Восточной Африке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Алексей Логвиненко.

Уже разрабатывается обучающая программа по направлению «Туризм» для студентов ДГТУ. А студенты Сейшельских Островов смогут получить высшее образование в донской столице.

– Не менее продуктивно развиваются наши деловые отношения и в области спорта. Например, в августе в донскую столицу прибудет молодежная команда по мини-футболу из Сейшельских Островов. Мы организуем товарищеские матчи, а также мастер-классы для сейшельских ребят, – сообщил Алексей Валентинович.

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