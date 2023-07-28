Ростовчанин во время ремонта стал жертвой мошенника

Сейчас обманщик находится под подпиской о невыезде. Фото: Алия Аймакова

Ростовчанин во время строительства собственного дома решил обратиться за материалами к своему товарищу, у которого якобы был деревянный брус. Но стал жертвой обмана. Сообщили в МВД по Ростовской области.

В Ростове местный житель стал строить дом. И за строительными материалами обратился к 51-летнему знакомому. Товарищ обещал поставить ему деревянный брус по сниженной цене. Ростовчанин перевел поставщику 240 тысяч, но материалы так и не получил. Тогда он решил обратиться в полицию.

Правоохранители быстро нашли обманщика. Выяснилось, что никаких деревянных брусьев у злоумышленника не было. Он просто хотел обманом заработать быстро денег. И когда получил от знакомого круглую сумму, потратил деньги на свое усмотрение.

Сейчас обманщик находится под подпиской о невыезде.

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