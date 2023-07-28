В семи комплексах были выявлены нарушения.

Администрация города провела профилактические рейды по 26 культурно-развлекательным комплексам с бассейнами. Об этом говорится на сайте мэрии.

Проверка прошла во всех районах города. Комплексы осматривали группы должностных лиц районных администраций, полицейские и специалисты Управления по делам ГО и ЧС.

– В рамках выполненных мероприятий обследованы 26 объектов на предмет соответствия требованиям ГОСТ Р 57015-2016 «Услуги бассейнов». Особое внимание обращалось на наличие персонала с соответствующей профессиональной квалификацией, которая подтверждена документально, – говорится в сообщении.

В семи комплексах проверяющие выяснили, что у спасателей и медперсонала заведений не было специальной подготовки.

В итоге было выдано четыре предостережения. И проведены профилактические беседы.

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