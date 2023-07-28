Происшествие с возгоранием на поле в Тацинском районе прокомментировали власти

Характер и причину возгорания на поле сейчас выясняют специалисты
Фото: Иван МАКЕЕВ
Утром 28 июля власти Ростовской области предоставили предварительную информацию по происшествию на одном из полей Тацинского района.
Комментарий поступил от заместителя министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергея Тюрина.
- В районе Зазерского сельского поселения, на землях сельхозназначения, произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован подразделениями МЧС. Характер и причину возгорания устанавливают специалисты, - сообщил Сергей Тюрин.
Напомним, ранее донские СМИ сообщили, что в ночь на 27 июля на поле в Тацинском районе якобы упала ракета, которая потом загорелась.
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