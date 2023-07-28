В Ростовской области уже три недели ищут 30-летнюю Людмилу Тюфтееву

Ориентировку распространили волонтеры. Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт»

В Ростовской области с 6 июля 2023 года, то есть уже три недели, разыскивают 30-летнюю Людмилу Тюфтееву (Галако). Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт».

Женщину могут знать в Новочеркасске и Симферополе (Республика Крым).

Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, каштановые волосы, голубые глаза. В чем была одета, неизвестно.

Если видели Людмилу Тюфтееву или знаете, где она находится, нужно срочно позвонить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области грозовые ливни пройдут в конце недели, 28 и 29 июля

Из-за возможной непогоды было объявлено штормовое предупреждение (подробности)