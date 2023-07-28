В Ростове после ДТП загорелось такси, пассажир погиб от серьезных ожогов

Трагедия произошла около 2 часов ночи на улице Левобережной. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Ночью 28 июля в Ростове после ДТП с большегрузом вспыхнуло такси. 27-летний пассажир умер от ожогов на месте происшествия, водителю легковушки потребовалась помощь, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- В багажнике такси Hyundai Solaris было установлено газобаллонное оборудование. От удара произошло возгорание, - пояснили в ведомстве.

Трагедия произошла около 2 часов ночи на улице Левобережной, в районе дома № 16. За рулем легковой иномарки находилась 40-летняя женщина.

Предварительно, отъезжая от края проезжей части в сторону Ворошиловского моста, машина столкнулась с большегрузом «MAN 19403». После этого начался пожар.

Сейчас обстоятельства и причины случившегося выясняют сотрудники полиции. Виновника аварии смогут назвать только после проверки.

Донских автолюбителей просят быть внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие неожиданные маневры.

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